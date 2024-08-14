Более 300 тонн меда производится в Подмосковье ежегодно

Более трехсот тонн меда производится в Подмосковье каждый год. Об этом в рамках празднования Медового Спаса рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего в регионе зарегистрировано свыше шестисот пасек, где содержится более четырнадцати тысяч пчелосемей.

Медовый Спас отмечается 14 августа. В этот день главным угощением являются пироги, постные блины, медовуха и медовые пряники.

Середина августа — напряженное время для пасечников: в этот период в ульях созревает мед. Рамки нужно вытащить и выкачать из них мед, используя специальную центрифугу. На это может уйти несколько недель.