Более 300 тонн меда производится в Подмосковье ежегодно
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Более трехсот тонн меда производится в Подмосковье каждый год. Об этом в рамках празднования Медового Спаса рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Всего в регионе зарегистрировано свыше шестисот пасек, где содержится более четырнадцати тысяч пчелосемей.
Медовый Спас отмечается 14 августа. В этот день главным угощением являются пироги, постные блины, медовуха и медовые пряники.
Середина августа — напряженное время для пасечников: в этот период в ульях созревает мед. Рамки нужно вытащить и выкачать из них мед, используя специальную центрифугу. На это может уйти несколько недель.