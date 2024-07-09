Более 350 договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье с начала года

Три с половиной сотни договоров на размещение мобильных торговых объектов заключили в Подмосковье с начала года. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, в регионе в текущем сезоне установили более двухсот тележек, 107 фудтраков, почти тридцать автолавок и семнадцать изотермических емкостей по реализации молока и кваса.

К примеру, на площади Пожарского в Зарайске появился мобильный торговый объект сети «33 пингвина», где можно купить мороженое. А на улице Чкалова в Жуковском заработал мобильный пункт по продаже свежей молочной продукции.

Подать заявку на размещение мобильного торгового объекта можно на сайте госуслуг региона. Она рассматривается в течение недели.