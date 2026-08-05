Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев в беседе с « Аргументами недели » признал парадоксальную реальность: современные технологии превратили репортаж из горячей точки в почти бытовую рутину, но одновременно развязали против России самую масштабную и грязную информационную кампанию в истории.

Сегодняшний военкор, по его словам, — это человек-оркестр, вооруженный не профессиональной камерой с оператором, а обычным смартфоном. Легкий, мобильный, он снимает, монтирует и отправляет материал прямо с линии фронта, как только ловит сигнал. Сравнивая с эпохой войны в Югославии, Соловьев вспоминает, как операторы таскали на плечах 15-килограммовые камеры, зарабатывая искривление позвоночника, а передача видео в Москву через спутник превращалась в многочасовую нервотрепку с потерянными кадрами и техническими сбоями.

Однако технический прогресс — лишь одна сторона медали. Главная угроза, по мнению главы Союза журналистов, сместилась в цифровую плоскость: искусственный интеллект, которым сейчас активно пользуются репортеры для обработки текстов и видео, оказался вовсе не беспристрастным инструментом.

Соловьев предостерегает коллег: в каждый алгоритм зашита определенная идеологическая матрица. Даже нейросети, созданные в дружественном Китае, при вопросе о событиях на Украине могут выдать нарратив про «российскую агрессию» и процитировать Владимира Зеленского. Это значит, что журналист сегодня обязан быть не просто транслятором, а профессиональным фильтром, потому что против России развернута беспрецедентная по жестокости и технологической оснащенности информационная война, где любое неосторожное слово или непроверенный факт — это оружие в руках противника. Поэтому главный навык военкора XXI века — не управление дроном или джипом, а критическое мышление и умение отделять зерна правды от плевел алгоритмической лжи.

Ранее военкор Афанасьев призвал россиян выйти из зоны комфорта.