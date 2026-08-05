Павел Полех стал самым молодым автор гола в истории «Спартака»

Историческое событие произошло 5 августа 2026 года в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Оренбурга», который завершился разгромной победой «Спартака» со счетом 5:1.

Возраст на момент гола: 16 лет и 246 дней (16 лет и 8 месяцев).

Минута гола: Выйдя на замену на 73-й минуте, Полех поразил ворота соперника на 84-й минуте и установил окончательный счет.

Чей рекорд побит: Полех превзошел достижение грузинского полузащитника Жано Ананидзе, который удерживал клубный рекорд с 2009 года (отличился за «Спартак» в возрасте 17 лет и 8 дней).