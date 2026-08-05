«Дом Широкова» открывает мир Зубрицкого: какие картины стоит увидеть каждому

Как сообщает пресс‑служба выставочного зала, экспозиция объединяет промышленное искусство и станковую живопись. Это дает жителям округа редкую возможность увидеть не только известные платки, но и ранее не выставлявшиеся полотна мастера.



В текстильном разделе представлено 8 платков и шалей с авторскими рисунками: в них традиции русского орнамента сочетаются с современными дизайнерскими мотивами.



Впервые широкой публике показали 22 живописные работы — пейзажи и натюрморты, созданные в техниках масляной, акварельной и темперной живописи. Особое внимание посетителей заслужил натюрморт «Пионы»: богатая палитра оттенков и точная передача фактуры создали эффект живого цветения.



Произведения Зубрицкого входят в собрания крупнейших музеев — Государственного исторического музея, Третьяковской галереи и Эрмитажа. Выставка в «Доме Широкова» продлится до 27 сентября.