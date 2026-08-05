«Он должен уйти»: легендарный Луиш Фигу обрушился с жесткой критикой на главу ФИФА

Знаменитый португальский футболист Луиш Фигу выступил с требованием ухода Джанни Инфантино с поста главы ФИФА. Поводом для скандала стала попытка руководства организации продать инвесторам долю в управлении Чемпионатом мира, что едва не привело к глобальному бойкоту со стороны ведущих футбольных конфедераций, передает Daily Mail.

Жесткая критика и требование отставки

Экс-нападающий сборной Португалии, «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу в интервью Daily Mail заявив о необходимости смены руководства Международной федерации футбола. По словам легендарного спортсмена, для решения накопившихся проблем ФИФА требуется лишь сложить полномочия Джанни Инфантино. Фигу подчеркнул, что за 20 лет профессиональной карьеры неоднократно сталкивался с недобросовестными деятелями в спорте, и дал понять, что текущее поведение главы организации переходит допустимые границы.

Причины конфликта и неудавшаяся коммерциализация ЧМ

Поводом для резкой реакции общественности стала обнародованная 28 июля информация о планах Инфантино по созданию отдельной структуры для управления турниром. Проект предусматривал продажу частным инвесторам от 20% до 30% акций этой компании.

Инициатива столкнулась с категорическим неприятием ключевых мировых институтов:

Представители всех стран-членов УЕФА, включая РФС, единогласно заявили о готовности бойкотировать Чемпионат мира 2030 года в случае запуска проекта;

К протесту присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ.

В результате столь мощного давления ФИФА пришлось официально свернуть подготовку к продаже прав.

Контекст руководства ФИФА

Джанни Инфантино возглавляет руководящий орган мирового футбола с февраля 2016 года. Он заступил на эту должность после ухода Зеппа Блаттера, подавшего в отставку на фоне громких коррупционных расследований. Ближайшие выборы главы ФИФА запланированы на март 2027 года и пройдут в рамках конгресса в Марокко.