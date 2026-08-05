В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировали последние атаки беспилотных летательных аппаратов на прибрежную зону под Геленджиком и территорию Московской области. В международной организации подчеркивают необходимость строгого соблюдения мер по защите гражданского населения, пишет РИА Новости.

Реакция УВКПЧ ООН на атаки по российским регионам

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Марта Уртадо сделала заявление в связи с ударами беспилотников по курортной территории под Геленджиком и объектам в Московской области. В организации отметили, что все участвующие в конфликте стороны обязаны предпринимать максимально возможные меры предосторожности для обеспечения безопасности мирных граждан и недопущения повреждения гражданской инфраструктуры.

Уртадо подчеркнула, что удары беспилотников по пляжу под Геленджиком и атаки на Московскую область, зафиксированные 4 августа, свидетельствуют об общем витке эскалации, который неизбежно влечет за собой увеличение числа пострадавших среди гражданского населения.

Последствия ударов по прибрежной зоне и Подмосковью

Атака пришлась на территорию пляжа в курортном поселке Архипо-Осиповка. В результате удара погибли 7 человек, в том числе 3 детей, а еще 47 граждан получили травмы различной степени тяжести.

Налет беспилотных аппаратов зафиксирован и в Московской области, где наибольшие повреждения выявлены в муниципальном округе Чехов. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, жертвами атаки стали 5 человек, еще 6 жителей получили ранения.

Заявления официальных лиц и правозащитников РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что действия киевского режима свидетельствуют о захвате государственного аппарата Украины силовыми структурами, совершающими преступные действия в центре Европы.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова охарактеризовала удар по курортному поселку как военное преступление. Российские дипломатические и правозащитные институты намеренно планируют добиваться официальной и объективной правовой оценки данного инцидента на всех международных площадках.