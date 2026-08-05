Удар по больнице в Донецке: Минздрав обнародовал данные о состоянии тяжелых пациентов

Региональное министерство здравоохранения обнародовало данные об имеющихся повреждениях и динамике лечения граждан, пострадавших в результате удара украинского БПЛА по городской больнице. В результате инцидента погибла пожилая пациентка, еще две женщины получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Сведения об эмоциональном и физическом состоянии раненых

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона со ссылкой на ТАСС рассказали о характере повреждений у граждан, пострадавших при ударе украинского беспилотного летательного аппарата по больнице в Донецке.

Согласно сведениям ведомства, одного из раненых в тяжелом состоянии переправили в Республиканскую клиническую больницу имени Калинина. Второй пострадавший, находящийся в состоянии средней степени тяжести, оставлен на лечение в медицинском учреждении, попавшем под непосредственный удар.

Данные о погибших и раненых от городских властей

Глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что удар по объекту здравоохранения привел к гибели женщины 1948 года рождения, получившей травмы, несовместимые с жизнью.

Градоначальник также уточнил, что ранения различной степени тяжести получили еще две женщины 1946 и 1952 года рождения, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.