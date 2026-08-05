Удар по больнице в Донецке: Минздрав обнародовал данные о состоянии тяжелых пациентов
В Минздраве ДНР сообщили о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Донецк
Региональное министерство здравоохранения обнародовало данные об имеющихся повреждениях и динамике лечения граждан, пострадавших в результате удара украинского БПЛА по городской больнице. В результате инцидента погибла пожилая пациентка, еще две женщины получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Сведения об эмоциональном и физическом состоянии раненых
В пресс-службе Министерства здравоохранения региона со ссылкой на ТАСС рассказали о характере повреждений у граждан, пострадавших при ударе украинского беспилотного летательного аппарата по больнице в Донецке.
Согласно сведениям ведомства, одного из раненых в тяжелом состоянии переправили в Республиканскую клиническую больницу имени Калинина. Второй пострадавший, находящийся в состоянии средней степени тяжести, оставлен на лечение в медицинском учреждении, попавшем под непосредственный удар.
Данные о погибших и раненых от городских властей
Глава администрации города Алексей Кулемзин сообщил, что удар по объекту здравоохранения привел к гибели женщины 1948 года рождения, получившей травмы, несовместимые с жизнью.
Градоначальник также уточнил, что ранения различной степени тяжести получили еще две женщины 1946 и 1952 года рождения, которым оказывается вся необходимая медицинская помощь.