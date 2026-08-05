Невидимый враг психики: почему избыток или дефицит тестостерона ломает настроение
JAD: низкий уровень свободного тестостерона увеличивает вероятность депрессии
Исследователи из Китая установили, что отклонение концентрации тестостерона от возрастной нормы — как в меньшую, так и в большую сторону — существенно повышает вероятность возникновения депрессивных и тревожных состояний у мужчин. Наиболее уязвимой базой для гормональных сбоев оказалась возрастная группа от 50 до 59 лет. Результаты опубликованы в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).
Связь андрогенов и ментального здоровья
Специалисты Университета Сицзяотун под руководством Дань Хэ, Хуань Лю и Фэн Чжана провели масштабную работу по изучению влияния мужских половых гормонов на эмоциональный фон. Снижение уровня тестостерона запускается естественным образом примерно с 35 лет: общее количество гормона сокращается примерно на 0,5% за год, а ряд его отдельных форм убывает со скоростью свыше 1% ежегодно. Ученые подчеркивают, что андрогены напрямую воздействуют на настроение через нейромедиаторные системы дофамина и серотонина. Результаты их изысканий опубликованы в научном издании Journal of Affective Disorders.
Методология исследования и полученные данные
Авторы проекта изучили медицинские сведения 133 733 мужчин в возрасте от 40 до 70 лет из биобанка Великобритании (UK Biobank), предварительно отсеяв участников с диагностированными расстройствами психики. Чтобы объективно оценить гормональный статус, исследователи сравнивали индивидуальные показатели каждого добровольца со средними значениями его 5-летней возрастной категории, избегая применения единого стандартного порога.
За период наблюдения длительностью около 11 лет депрессивные состояния были зафиксированы у 3 701 человека, а тревожные расстройства развились у 3 398 участников. Анализ показал, что как чрезмерно высокий, так и слишком низкий уровень общего тестостерона повышают вероятность развития депрессии в сравнении со средними показателями, при этом дефицит гормона оказывает более разрушительное воздействие. В частности, при аномально низких значениях свободного тестостерона риск столкнуться с депрессией возрастает примерно в 2 раза.
Возрастные группы наибольшего риска
Наиболее выраженная зависимость между отклонением уровня гормонов и эмоциональными нарушениями обнаружена у мужчин среднего возраста:
- В категории от 50 до 54 лет дефицит свободного тестостерона приводит к росту риска возникновения тревожных состояний почти в 5 раз;
- В категории от 55 до 59 лет низкий показатель свободного тестостерона увеличивает вероятность развития депрессии более чем в 3 раза.