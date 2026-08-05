Почему крымские водители сами лезут в петлю? Госавтоинспекция назвала причину

Крымские дороги, вопреки расхожему мнению о сложном рельефе или погоде, страдают от самой банальной и человеческой беды — рассеянности за рулем. Заместитель начальника ГИБДД по Республике Крым Сергей Добровичан в эфире « Крым 24 » озвучил неутешительную статистику: подавляющее большинство аварий на полуострове случаются не из-за гололеда или лихачей на спортивных авто, а из-за того, что водитель просто перестал следить за дорогой.

По его словам, психология типичного нарушителя проста до примитива: «я на секунду», «я успею», «там же пусто». Но именно эта иллюзия контроля чаще всего оборачивается ударом бампера или, что хуже, человеческой трагедией.

Специалист подметил тревожную закономерность: за рулем многие теряют чувство реальности, отвлекаясь на телефон, разговоры или навигатор, и при этом свято верят в свою способность провернуть опасный маневр в миллиметре от встречной полосы. Желание сэкономить пару минут оборачивается многоминутным оформлением аварии, и такая спешка не приводит ни к чему хорошему.

Однако самое пугающее, по мнению Добровичана, — это даже не невнимательность, а осознанный цинизм. Часть водителей прекрасно понимают, что нарушают правила, перестраиваются через сплошную или превышают скорость, но продолжают рисковать, словно играют в русскую рулетку. И пока этот менталитет «авось пронесет» будет доминировать, количество аварий на крымских трассах вряд ли снизится.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области летние ДТП унесли 36 жизней.