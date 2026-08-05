Обжалование штрафа ГИБДД: юрист объяснил, как отменить его за 10 дней

Получить «письмо счастья» от ГИБДД сегодня проще простого — камеры фиксируют все, что движется, и даже то, что просто стоит. Однако далеко не каждый автомобилист знает: автоматический штраф — это не приговор, и его вполне реально отменить, если вы уверены в своей правоте. Юрист Петр Кристалев в эфире « Крым 24 » объяснил, что главный юридический козырь водителя — это отсутствие состава правонарушения.

По его словам, звучит сложно, а на деле означает банальную ошибку техники. Например, камера могла принять тень от дерева за сплошную линию или перепутать номера вашей машины с похожим автомобилем. Так, сам механизм обжалования устроен максимально просто и дружелюбно к пользователю. Если вы заглянули в приложение «Госуслуги» и увидели неправедно выписанный штраф, достаточно направить онлайн-жалобу. Как правило, в Центре автоматизированной фиксации (ЦАФАП) такие спорные ситуации разбирают оперативно, и при очевидной ошибке датчика постановление просто аннулируют без лишних бюрократических проволочек. Главное — не тянуть резину и уложиться в строго отведенный законом срок.

Эксперт акцентирует внимание на критически важных десяти днях. Именно столько времени дается водителю с момента получения постановления на бумаге или в электронном виде, чтобы заявить о своем несогласии. Пропустили дедлайн? Не паникуйте: закон предусматривает возможность восстановления срока через суд, если у вас было уважительное обстоятельство. Болезнь, длительная командировка или даже технический сбой в почте — все это может стать основанием, чтобы суд вернул вам право на защиту. Однако для этого придется приложить к ходатайству подтверждающие документы. Таким образом, не игнорируйте уведомления, проверяйте данные на фотофиксации и не бойтесь отстаивать свои права, если техника ошиблась.

Ранее сообщалось, что штрафы за превышение скорости в России упали на 80% из-за дефицита бензина.