Пенсионерка в Москве просчиталась со схемой Долиной и спалила квартиру

В Москве пенсионерка, которую должны были выселить из квартиры, устроила поджог прямо в момент прибытия судебных приставов. В огне пострадали сама женщина и сотрудник ФССП, бросившийся ее спасать. Квартирный спор длился больше четырех лет, а соседи давно заметили странное поведение пенсионерки, пишет РЕН ТВ .

Очередной виток четырехлетнего квартирного спора между Нино Цитлидзе и Натальей Ивановой завершился пожаром. 28 мая 2026 года суд постановил, что пенсионерка должна освободить жилье. Когда приставы пришли исполнять решение, 68-летняя женщина подожгла квартиру.

На кадрах с места происшествия видно, как медики оказывают помощь пенсионерке в обгоревшей одежде. Первым на помощь бросился судебный пристав — он зашел в горящую комнату, вытащил женщину, но сам получил ожоги. В момент поджога на лестничной клетке находились десять человек.

Хозяйка квартиры Нино Цитлидзе рассказала, что ожидала от пенсионерки любых выходок. Накануне выселения она написала заявление в полицию и попросила обеспечить наряд для охраны порядка. Причина — предыдущий опыт общения с Ивановой: у женщины уже был условный срок за поджог военкомата, который суд переквалифицировал с терроризма на хулиганство.

Избежав тюрьмы, пенсионерка не успокоилась. Она объявила себя банкротом, заявила о мошенничестве при продаже квартиры и требовала аннулировать сделку. Соседи признались, что давно замечали за ней странное поведение: «Она столько здесь натворила. Все делала втихаря. Мы знали, что так произойдет».

Пострадавших — пенсионерку и пристава — доставили в больницу с ожогами. Адвокат Цитлидзе заявил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела. Теперь новоселье откладывается: перед въездом в квартиру потребуется капитальный ремонт. Хозяйка планирует покрыть расходы за счет страховой выплаты.