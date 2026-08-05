Бенгальский кот насмерть загрыз чихуахуа в Москве

В Москве бенгальский кот набросился на чихуахуа, которого взяли на передержку. Спасти собаку не удалось. Хозяйка погибшего питомца прервала отпуск и срочно вернулась в столицу — женщина намерена подать заявление в полицию, пишет «Газета.ру» со ссылкой на «Москвач. Новости Москвы».

Москвичка оставила чихуахуа по кличке Рики на передержку у знакомой на время отпуска. В квартире женщины, которая присматривала за собакой, жил крупный бенгальский кот. В один из дней хозяйка кота ушла в магазин, и животное набросилось на чихуахуа. Спасти Рики не удалось.

Узнав о случившемся, владелица собаки прервала отдых и экстренно вернулась в Москву. Женщина намерена обратиться в полицию с заявлением о произошедшем.

Это не единственное происшествие с домашними животными в столичном регионе. Ранее в Подмосковье, в жилом комплексе «Одинцово-1», два кота устроили пожар в квартире. Животные играли на кухне, и один из них запрыгнул на плиту, случайно включив конфорки. Очевидцы заметили дым и вызвали пожарных, скорую и полицию. В этом случае питомцы не пострадали.