Атака БПЛА ВСУ на регионы России 5 августа: сколько дронов сбито, последние новости

Министерство обороны Российской Федерации заявило о предотвращении серии атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. За 12-часовой интервал дежурные расчеты противовоздушной обороны ликвидировали 200 дронов противника над центральными, южными и восточными субъектами страны, а также над морской акваторией, передает Газета.ру.

География отражения воздушных атак

Согласно сводке Министерства обороны РФ, опубликованной в официальном Telegram-канале, расчеты ПВО ведомства вели работу по нейтрализации воздушных целей в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. В ходе отражения атак применялись стандартные комплексы перехвата.

Воздушные цели были уничтожены над следующими территориями:

Курская, Брянская, Белгородская, Тульская, Липецкая, Рязанская и Орловская области;

Краснодарский край, Московский регион, Республика Крым, Башкортостан и Татарстан;

Акватория Черного моря.

Для совершения атак использовались беспилотники самолетного типа.

Предыдущие инциденты и оценки международных структур

Ранее, 15 июля, фиксировалась атака БПЛА на служебный транспорт энергетического объекта. Находившийся в машине главный инженер Александр Яковлев, курировавший работу реакторов и сухого хранилища отработанного ядерного топлива, получил смертельные травмы. В результате удара также погиб водитель автомобиля.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что подобные удары по элементам инфраструктуры станции создают риски для международной ядерной безопасности.