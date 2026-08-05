Новостройки и ИЖС: стало известно, куда жители Рязанской области вложили ипотечные миллиарды

Рязанская область переживает настоящий ипотечный ренессанс: за первые шесть месяцев 2026 года жители региона заключили жилищных кредитов на астрономическую сумму в 14,1 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, и цифры говорят сами за себя — люди поверили в возможность улучшить жилищные условия здесь и сейчас. Об этом сообщает издание 7info .

Причем выбор пал не только на привычную «вторичку»: больше половины всей суммы, а это существенный кусок пирога, банки направили на покупку квартир в новостройках, что говорит о растущем доверии к застройщикам и желании рязанцев переезжать в современное жилье. Еще 4,5 млрд ушло на вторичный рынок, а индивидуальное строительство подтянулось следом, забрав 1,6 млрд — люди явно устали ждать и решили строить свои квадратные метры с нуля.

За этим ажиотажем стоит не только отложенный спрос, но и трезвый экономический расчет. Начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин пояснил: как только ключевая ставка пошла вниз, рыночные проценты по кредитам последовали за ней, и рязанцы мгновенно уловили этот тренд. Самый яркий индикатор — шестикратный рост рефинансирования, которое выскочило до 119,7 млн рублей. Люди буквально побежали перекредитовывать старые договоры, чтобы уменьшить ежемесячную переплату, и это абсолютно рациональное поведение в нынешних реалиях.

Интересна и метаморфоза с портретом среднего заемщика. Если раньше рязанцы брали в долг на 24 года и девять месяцев, то теперь срок заметно поджался — минус год и семь месяцев, а сумма кредита в среднем составляет 3,9 млн. Это говорит о том, что люди стали брать более короткие и понятные обязательства. В итоге общий ипотечный портфель региона вырос на 10,8%, достигнув к 1 июля отметки в 139,8 млрд рублей. Долговая нагрузка растет, но вместе с ней — и доступность жилья, хотя вопрос о том, не перегрет ли рынок, остается открытым.

Ранее сообщалось, что продажи новостроек в России выросли — Подмосковье удерживает лидерство.