Забудьте про пульт: ученые объяснили, чем заменить ТВ, чтобы сохранить ясный ум

Ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали данные около 1 700 взрослых (средний возраст — 53 года), за которыми наблюдали более двух десятилетий:

Изменения в структуре мозга:

У любителей «очень часто» смотреть ТВ спустя 20 лет МРТ зафиксировала:

Уменьшение объема лобных и затылочных долей (отвечают за исполнительные функции и визуальную обработку);

Уменьшение областей, связанных с ранними признаками болезни Альцгеймера;

Повышенный объем гиперинтенсивных очагов в белом веществе (признак поражения мелких сосудов, увеличивающий риск деменции и инсульта).

Сидеть сидению рознь:

Ущерб мозгу наносит не сам факт сидения, а отсутствие интеллектуальной нагрузки. У людей с сидячей работой зафиксированы больший объем долей мозга и лучшее состояние белого вещества, что связывают с когнитивной стимуляцией во время трудового процесса.

Мужчины в группе риска:

При разделении результатов по полу выяснилось, что наиболшие структурные изменения мозга (как от просмотра ТВ, так и от сидячей работы) наблюдались именно у мужчин.

Методологические ограничения:

Участники оценивали время перед ТВ самостоятельно (самоотчет), а первоначальное МРТ-сканирование в начале исследования (в 1980-х) не проводилось, что требует дополнительных изысканий.