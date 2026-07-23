Забудьте про пульт: ученые объяснили, чем заменить ТВ, чтобы сохранить ясный ум

A&D: частый просмотр ТВ в среднем возрасте сжимает объем мозга

Общество

Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показало, что интенсивный просмотр телевизора в возрасте 50+ лет ассоциирован с повреждением белого вещества и уменьшением объема областей мозга, отвечающих за память и когнитивные функции. При этом сидячая работа, напротив, оказалась полезнее для здоровья мозга.

Ключевые выводы исследования

Ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали данные около 1 700 взрослых (средний возраст — 53 года), за которыми наблюдали более двух десятилетий:

  • Изменения в структуре мозга:
    У любителей «очень часто» смотреть ТВ спустя 20 лет МРТ зафиксировала:
    • Уменьшение объема лобных и затылочных долей (отвечают за исполнительные функции и визуальную обработку);
    • Уменьшение областей, связанных с ранними признаками болезни Альцгеймера;
    • Повышенный объем гиперинтенсивных очагов в белом веществе (признак поражения мелких сосудов, увеличивающий риск деменции и инсульта).
  • Сидеть сидению рознь:
    Ущерб мозгу наносит не сам факт сидения, а отсутствие интеллектуальной нагрузки. У людей с сидячей работой зафиксированы больший объем долей мозга и лучшее состояние белого вещества, что связывают с когнитивной стимуляцией во время трудового процесса.
  • Мужчины в группе риска:
    При разделении результатов по полу выяснилось, что наиболшие структурные изменения мозга (как от просмотра ТВ, так и от сидячей работы) наблюдались именно у мужчин.
  • Методологические ограничения:
    Участники оценивали время перед ТВ самостоятельно (самоотчет), а первоначальное МРТ-сканирование в начале исследования (в 1980-х) не проводилось, что требует дополнительных изысканий.
  • Рекомендации врачей:
    Эксперты предлагают пересмотреть подход к ЗОЖ: помимо призывов «больше двигаться», следует рекомендовать сокращать время за ТВ и заменять его когнитивно активными занятиями (чтение, puzzles, интеллектуальные хобби) во время отдыха сидя.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное