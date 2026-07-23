Забудьте про пульт: ученые объяснили, чем заменить ТВ, чтобы сохранить ясный ум
A&D: частый просмотр ТВ в среднем возрасте сжимает объем мозга
Исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia, показало, что интенсивный просмотр телевизора в возрасте 50+ лет ассоциирован с повреждением белого вещества и уменьшением объема областей мозга, отвечающих за память и когнитивные функции. При этом сидячая работа, напротив, оказалась полезнее для здоровья мозга.
Ключевые выводы исследования
Ученые из Университета Южной Калифорнии проанализировали данные около 1 700 взрослых (средний возраст — 53 года), за которыми наблюдали более двух десятилетий:
- Изменения в структуре мозга:
У любителей «очень часто» смотреть ТВ спустя 20 лет МРТ зафиксировала:
- Уменьшение объема лобных и затылочных долей (отвечают за исполнительные функции и визуальную обработку);
- Уменьшение областей, связанных с ранними признаками болезни Альцгеймера;
- Повышенный объем гиперинтенсивных очагов в белом веществе (признак поражения мелких сосудов, увеличивающий риск деменции и инсульта).
- Сидеть сидению рознь:
Ущерб мозгу наносит не сам факт сидения, а отсутствие интеллектуальной нагрузки. У людей с сидячей работой зафиксированы больший объем долей мозга и лучшее состояние белого вещества, что связывают с когнитивной стимуляцией во время трудового процесса.
- Мужчины в группе риска:
При разделении результатов по полу выяснилось, что наиболшие структурные изменения мозга (как от просмотра ТВ, так и от сидячей работы) наблюдались именно у мужчин.
- Методологические ограничения:
Участники оценивали время перед ТВ самостоятельно (самоотчет), а первоначальное МРТ-сканирование в начале исследования (в 1980-х) не проводилось, что требует дополнительных изысканий.
- Рекомендации врачей:
Эксперты предлагают пересмотреть подход к ЗОЖ: помимо призывов «больше двигаться», следует рекомендовать сокращать время за ТВ и заменять его когнитивно активными занятиями (чтение, puzzles, интеллектуальные хобби) во время отдыха сидя.