Полный привод и ноль экстрима: какие машины на самом деле покупают пенсионеры
ТАСС: «Нива», Duster и RAV4 вошли в топ машин для водителей от 60+ лет
Аналитики СК «Росгосстрах» изучили договоры ОСАГО и КАСКО за 2026 год и выяснили, какие машины чаще всего выбирают автомобилисты пенсионного возраста. В абсолютных фаворитах у пожилых водителей — семейство отечественных внедорожников «Нива» и модель Lada Granta. Об этом пишет ТАСС.
Предрасположенность к полному приводу и статистика аварийности
Эксперты страховой компании выделили ключевые автомобильные предпочтения и особенности вождения граждан старшего поколения:
- Любовь к полному приводу: Мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет отдают предпочтение внедорожникам и кроссоверам.
- Фаворит ОСАГО: Различные модификации «Нивы» (ВАЗ-2121, Niva Legend, Chevrolet Niva и Niva Travel) занимают первые два места в топе у мужчин и 2-е с 5-м места у женщин.
- Иномарки в топ-10: Среди полноприводных авто мужчины также часто выбирают Renault Duster, а женщины — Toyota RAV4.
- Лидеры по КАСКО: В добровольном автостраховании, где преобладают новые машины (включая растущий сегмент китайских кроссоверов), самым популярным выбором у пенсионеров обоих полов стала Lada Granta (2190).
- Аккуратность на дорогах: Данные «Росгосстраха» опровергают миф об аварийности пожилых водителей — за последние три года на категорию 60+ приходится всего около 10% всех обращений по ОСАГО.
- Характер ДТП: Чаще всего автовладельцы пенсионного возраста попадают в рядовые мелкие аварии с участием двух машин, не приводящие к серьезным повреждениям.