Осторожно, красавец: в Дмитровском округе заметили лисенка с необычным окрасом

В деревне Марфино Дмитровского округа жители заметили редкого лисенка с необычным белым окрасом. Животное прогуливалось по дворам и привлекло внимание прохожих. Лисенок вел себя осторожно, но с интересом разглядывал тех, кто снимал его на камеру, сообщил REGIONS.

Как рассказали очевидцы, лисенка заметили в одном из местных дворов. Примечательно, что это не первый случай, когда лисы выходят к людям в Марфино, однако животных такого окраса местные жители до сих пор не встречали.

«Он не спешил убегать, даже когда мы подошли ближе. Стоял, как будто рассматривал нас, будто впервые видел людей. Потом медленно ушел в кусты. Окрас невероятный — будто призрачный», — поделилась местная жительница.

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области предупреждают, что, несмотря на очаровательный вид животного, приближаться к нему не стоит.

«Лисы — естественные переносчики бешенства. Даже если животное выглядит спокойным, это не гарантирует его безопасность. Белый окрас может быть связан с альбинизмом или лейцизмом, но не влияет на риск заражения. При любом контакте с диким животным необходимо немедленно обратиться в травмпункт», — предупредил Виктор Сидоров, специалист ведомства.

Что касается редкого окраса лисенка, то, по словам зоолога Екатерины Королевой, такое явление встречается довольно редко и связано с генетическими мутациями. Эксперты советуют не пытаться подкармливать или ловить зверя, а наблюдать за ним на безопасном расстоянии.

«Белый цвет может быть связан с альбинизмом (полным отсутствием пигмента) или лейцизмом (частичной потерей пигмента). В Подмосковье такие особи практически не встречаются. Но нельзя исключать, что лисенок домашний, так как нередко белых и платиновых лисят специально выводят в питомниках ради красивого меха или для содержания в качестве питомцев. Такие особи в дикой природе, к сожалению, практически не выживают», — отметила Королева.

Ранее сообщалось, что жители Солнечногорска обнаружили лису, орущую по ночам.