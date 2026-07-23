Новая «мода» у океанских хищников: зачем косатки таранят добычу с огромной силой
Frontiers in Ethology: косатки нашли новый жесткий способ охоты и игры
Исследователи зафиксировали у побережья Мексики ранее необъясненное поведение косаток. Хищники на высокой скорости таранят гигантских лун-рыб, буквально разрывая их на тысячи частей. Биологи предполагают, что это может быть как жестокой игрой, так и способом обучения детенышей.
Что выяснили ученые о новом поведении косаток
Результаты наблюдений исследователей опубликованы в научном журнале Frontiers in Ethology:
Суть явления: Одна косатка удерживает мертвую солнечную рыбу (луну-рыбу), в то время как вторая разгоняется и врезается в нее на полной скорости. В результате точечного удара добыча буквально «взрывается» на мелкие куски.
- Зафиксированные случаи: Ученые записали подобные эпизоды в июле 2024 года и сентябре 2025 года в акватории Калифорнийского залива.
- Зачем они это делают:
- Обучение и кормление: Мелкие фрагменты рыбы проще проглотить молодым косаткам, которые пока не способны разрывать крупную добычу самостоятельно.
- Игровой мотив: Морской биолог Эрик Игера подчеркнул, что косаткам свойственны сложные социальные «тренды» и развлечения — ранее их уже замечали за катанием на волнах, бросанием водорослей и «ношением» мертвых лососей на голове в качестве «шляп».