Вингер ЦСКА раскрыл причину весеннего провала команды

Крайний нападающий ЦСКА Кирилл Глебов в разговоре с «Матч ТВ» высказался о выступлении команды в весенней части прошлого сезона.

После первой части сезона армейцы были в числе претендентов на чемпионство, зимой провели впечатляющую селекцию, но после рестарта РПЛ команда неожиданно развалилась и завершила чемпионат на пятом месте.

«После победы ЦСКА в Зимнем кубке и хороших товарищеских матчей все подумали, что команда будет претендовать на чемпионство. Возможно, мы сами в это слишком поверили, что готовы, не напрягаясь, обыгрывать каждого соперника 10:0, стать чемпионами. Но сразу же после паузы в Грозном нас опустили на землю», — рассказал Глебов.

Он предположил, что все дело в психологии, поскольку определенный класс у команды в любом случае сохранялся. Футболист признал, что выпадал не один или два игрока — вся команда.

В концовке чемпионата ЦСКА отправил в отставку главного тренера Фабио Челестини. Его место занял 39-летний Дмитрий Игдисамов, ранее работавший с молодежными командами клуба.

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов предположил, что ЦСКА и в том сезоне не составит конкуренцию лидерам из-за неопытности главного тренера.