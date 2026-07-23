Индекс национального эго: в каких странах живут самые уверенные в своем превосходстве граждане

США часто считают страной с высоким уровнем чувства превосходства у граждан из-за их постоянного стремления к успеху, но новое международное исследование поставило их лишь на 16-е место по уровню нарциссизма, пишет Daily Mail. Ученые из Университета штата Мичиган проанализировали ответы 45,8 тыс. человек из 53 стран и выяснили, что самые высокие средние показатели были зафиксированы в Германии.

В первую пятерку стран с самовлюбленными гражданами вошли Ирак, Китай, Непал и Южная Корея. Самые низкие оценки получили Сербия, Ирландия, Великобритания, Нидерланды и Дания.

Исследователи разделили нарциссизм на две формы. Первая — восхищение: стремление выделяться, производить впечатление и быть в центре внимания. Вторая — соперничество: более агрессивная сторона, связанная с враждебностью, конкуренцией и желанием видеть неудачи соперников.

Германия лидировала по общему показателю и по соперничеству, но не вошла в пятерку стран по восхищению. Здесь первое место заняла Нигерия, за ней следуют Ирак, Китай, Непал и Турция.

Почти во всех культурах молодые участники демонстрировали более высокий уровень нарциссизма, чем пожилые; мужчины — выше, чем женщины; а люди, считавшие себя представителями более высокого социального статуса, — выше, чем те, кто оценивал свое положение скромнее.

Неожиданным стал и другой вывод: в коллективистских культурах нарциссизм не исчезает, а может проявляться через стремление повысить статус своей группы и получить признание внутри сложной социальной иерархии.