Чек-лист самодиагностики: определите свой тип мотивации и защитите себя от выгорания

Мотивация бывает разной: для одних людей в работе важнее свобода, для других — признание, деньги, стабильность, комфорт или чувство связи с окружающими, пишет BBC. Психологи считают, что понимание своего главного источника мотивации помогает лучше ставить цели и не бросать их на полпути.

В основе подхода лежит различие между внутренней и внешней мотивацией. Внутренняя связана с тем, что человек действительно хочет делать сам, а внешняя — с давлением, ожиданиями или наградой. Теория самодетерминации предполагает, что мотивы из категории «хочу» часто дают более устойчивый результат, чем мотивы из категории «надо».

Психолог Иэн Макрей вместе с коллегами ранее изучил ответы более 750 специалистов о факторах, влияющих на удовлетворенность работой. В результате они выделили шесть групп. К внутренним факторам отнесли автономию, признание и принадлежность к коллективу. К внешним — оплату, условия труда и безопасность.

Так появляются условные типы замтивированных сотрудников:

«инициатор», которому важна самостоятельность;

«честолюбец», ориентированный на статус;

«мостостроитель», которому нужны связи и команда;

«банкир», мотивированный деньгами;

«прагматик», ценящий удобство и баланс;

«консерватор», ищущий стабильность.

Авторы подчеркивают: мотивация может меняться с возрастом, доходом и обстоятельствами. Но чем лучше человек понимает свои драйверы, тем легче ему выбирать работу, привычки и цели, которые действительно будут поддерживать его энергию.