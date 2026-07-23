Два месяца без электричества: когда в СНТ под Уфой восстановят кабель под трассой
Ufatime: в СНТ «Отдых» восстановят кабель под трассой М-5 «Урал»
Более сотни семей в садовом товариществе «Отдых» под Уфой с начала июня остаются без электричества из-за повреждения кабельной линии под федеральной трассой. В администрации Уфимского района заявили, что проект ремонта согласован, а на объекте уже стартовали земляные работы, передает ufatime.
Что известно о ситации с электроснабжением СНТ
Районные власти прокомментировали ход ликвидации аварии на инфраструктурном объекте:
- Суть проблемы: 9 июня в СНТ «Отдых» произошло аварийное отключение электроэнергии. Из-за износа поврежден кабель, пролегающий под трассой М-5 «Урал», и локальный ремонт больше не помогает — требуется полноценная замена и капитальные работы.
- Согласование и работы: Руководство СНТ подготовило необходимую проектную документацию и успешно согласовало ее с ФКУ «Уралуправтодор». К 21 июля на месте прокладки кабеля начались земляные работы.
- Позиция администрации: Власти Уфимского района подчеркивают, что ситуация с восстановлением электроснабжения поселка находится на их постоянном контроле.