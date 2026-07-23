Регистрация на полумарафон «Золотой павлин» в Серпухове завершится через два дня

В Серпухове завершается регистрация на заключительный беговой старт сезона «Суперлига Подмосковья» — Серпуховский полумарафон «Золотой павлин», он пройдет в субботу, 25 июля в парке имени Олега Степанова. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Желающим доступны последние слоты на дистанции 5 км, 10 км и 21,1 км, регистрация проходит на официальной странице бегового события. Детям предложат отдельную дистанцию на 500 м, пробежать ее смогут юные спортсмены в возрасте от 4 до 11 лет.

Стартовый городок будет расположен в парке имени Олега Степанова, в день проведения забега будут временно изменены схемы движения трех автобусных маршрутов в Серпухове: № 3, № 8 и № 20к. Жителей и гостей города попросили заранее планировать свои поездки.

Серпуховский полумарафон станет четвертым стартом бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в 2026 году, его проведут в рамках государственной программы «Спорт России».

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