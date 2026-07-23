Велопутешественник проехал 12 тысяч км из Таиланда в Россию и расплакался на границе

История путешествия, которое в соцсетях называют самым безумным вело-челленджем года:

Маршрут и дистанция: Старт состоялся в мае на Пхукете (Таиланд). За 80 дней Андрей Павлов преодолел 12 тысяч километров и пересек территории пяти стран, добравшись до Краснодарского края (Славянск-на-Кубани).

Цель и мотивация: Несколько лет прожив в Таиланде, мужчина решил вернуться на родину в Крым с несколькими сотнями долларов в кармане, чтобы выбраться из личного кризиса и «перезагрузить» жизнь.

Эмоции на финишной прямой: Пересекая границу России в прошедшие выходные, путешественник не сдержал слез. До конечной точки маршрута в Крыму ему осталось проехать всего несколько сот километров.