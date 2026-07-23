Велопутешественник проехал 12 тысяч км из Таиланда в Россию и расплакался на границе
KP.RU: турист проехал 12 тысяч км из Таиланда в Россию и расплакался на границе
35-летний россиянин Андрей Павлов за 80 дней проехал на велосипеде от острова Пхукет до Славянска-на-Кубани. Преодолев путь через пять стран практически без денег, путешественник направляется в родной Крым, чтобы начать жизнь с чистого листа, пишет KP.RU.
Детали грандиозного велопробега из Азии в Россию
История путешествия, которое в соцсетях называют самым безумным вело-челленджем года:
- Маршрут и дистанция: Старт состоялся в мае на Пхукете (Таиланд). За 80 дней Андрей Павлов преодолел 12 тысяч километров и пересек территории пяти стран, добравшись до Краснодарского края (Славянск-на-Кубани).
- Цель и мотивация: Несколько лет прожив в Таиланде, мужчина решил вернуться на родину в Крым с несколькими сотнями долларов в кармане, чтобы выбраться из личного кризиса и «перезагрузить» жизнь.
- Эмоции на финишной прямой: Пересекая границу России в прошедшие выходные, путешественник не сдержал слез. До конечной точки маршрута в Крыму ему осталось проехать всего несколько сот километров.
- Предстоящие трудности: Впереди последняя часть пути, где главными испытаниями остаются летняя жара и усталость от долгой дороги.