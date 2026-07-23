В Подмосковье жители за полгода получили почти 15 тыс. знаков ГТО

По итогам первого полугодия 2026 года жители Подмосковья получили более 14,6 тыс. знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе свыше 12,8 тыс. золотых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участниками испытаний комплекса стали 45,4 тыс. жителей. В числе округов-лидеров по количеству полученных знаков в первом квартале оказались Люберцы (686 знаков), Красногорск (461 знак) и Химки (267 знаков), во втором — Люберцы (1 102 знака), Красногорск (612 знаков) и Подольск (587 знаков).

Напомним, что знаки отличия ГТО позволяют абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. С 2025 года жители также могут оформить налоговый вычет за выполнение нормативов в размере до 18 тыс. рублей за налоговый период. На территории региона функционируют 64 центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», со списком адресов центров можно ознакомиться здесь.

Отметим, что спортивные мероприятия комплекса ГТО проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.