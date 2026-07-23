«Рулится лучше Jolion»: инсайдеры АвтоВАЗа раскрыли поведение Lada Azimut на трассе
РГ: в Lada Azimut появится уникальная опция обогрева передних боковых стекол
Новый кроссовер Lada Azimut, показанный на ПМЭФ-2026, готовится к сентябрьскому запуску в серию. По словам инженеров АвтоВАЗа, российский паркетник превосходит популярный Haval Jolion по рулежке и курсовой устойчивости, а также предложит адаптированные для РФ «теплые» опции, передает РГ.
Плюсы Lada Azimut и основные отличия от конкурента
Блогер KhaDm со ссылкой на инженера АвтоВАЗа раскрыл впечатления от испытаний и подробности о комплектациях Lada Azimut:
- Управляемость и поведение на дороге: Разработчик отметил, что Azimut держит дорогу увереннее и рулится приятнее, чем Haval Jolion, хотя слегка уступает «китайцу» в динамике разгона от 0 до 100 км/ч.
- Зимние опции: В средних версиях паркетника предусмотрен полный «зимний пакет», в который вошел редкий для сегмента обогрев передних боковых стекол (помимо подогрева лобового стекла, руля и сидений).
- Линейка двигателей:
- Базовые вазовские атмосферники: 1,6 л (120 л. с.) и 1,8 л (132 л. с.).
- Ожидается агрегатирование с вариатором и автоматической трансмиссией.
- Сроки и цены:
- Старт производства: Сентябрь 2026 года.
- Появление у дилеров: До конца 2026 года.
- Ценовая политика: Руководство АвтоВАЗа обещает сделать ценник конкурентоспособным на фоне китайских аналогов.