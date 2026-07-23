Конец пляжным дискотекам: Европа вводит многотысячные штрафы за колонки и алкоголь
The Sun: курорты начали штрафовать россиян на €150 за алкоголь на пляжах
Популярные пляжные направления Франции, Италии, Испании и Португалии усиливают борьбу с нарушителями общественного порядка. Под запрет попали не только громкие вечеринки и алкоголь на песке, но и замки из песка, ходьба в купальниках вне пляжных зон и даже селфи в туристических местах, пишет The Sun.
Главные ограничения и размеры штрафов
Европейские муниципалитеты нацелились на поддержание чистоты, тишины и безопасности:
- Франция (запрет на алкоголь):
- Штраф: До 150 евро.
- Где задействован: Сен-Жан-де-Люз (Grande Plage, Plage d’Erromardie и др.), Ла-Боль-Эскублак, Ла-Гранд-Мот и Агд.
- Причина: Ночной вандализм, мусор из битого стекла и шум от нетрезвых компаний.
- Нюанс: Полиция обещает гибкость — за спокойный дневной пикник с вином без мусора штрафовать не планируют.
- Италия:
- Замки из песка (Эраклея): Штраф до 250 евро (постройки мешают проходу спасателей).
- Обувь на горных тропах (Чинкве-Терре): Запрещены сланцы и сандалии — штраф от 50 до 2 500 евро.
- Вывоз песка и гальки (Сардиния): Штраф от 500 до 3 000 евро.
- Селфи-паузы (Портофино): Запрет на долгие остановки в видовых точках — штраф до 275 евро.
- Купальники в городе (Сорренто, Тропеа): Штраф до 500 евро.
- Испания и Португалия:
- Захват мест полотенцами (Бенидорм): Штраф 250 евро (вещи, оставленные до 09:30, конфискуются).
- Курение на пляжах (Барселона, Балеарские острова): Штраф до 2 000 евро.
- Мыло в пляжных душах: Штраф до 750 евро.
- Купальники в городе (Малага, Пальма-де-Майорка): Штраф от 300 до 600 евро.
- Громкая музыка из колонок: Штрафы до 4 000 евро.