Конец пляжным дискотекам: Европа вводит многотысячные штрафы за колонки и алкоголь

Популярные пляжные направления Франции, Италии, Испании и Португалии усиливают борьбу с нарушителями общественного порядка. Под запрет попали не только громкие вечеринки и алкоголь на песке, но и замки из песка, ходьба в купальниках вне пляжных зон и даже селфи в туристических местах, пишет The Sun.