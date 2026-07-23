Споткнулись об 1,2 миллиона: почему дорогие трамваи променяли на старый утиль в Екатеринбурге
Ural Mash: в Екатеринбурге пропали трамваи «Львята» за ₽250 млн
Новые трамваи «Львята», закупленные властями Екатеринбурга, перестали выходить на линии. Как сообщают источники и местные жители, составы простаивают в депо из-за износа колес, а на их техническое обслуживание в бюджете предприятия не нашлось ₽1,2 млн, сообщает Telegram-канал Ural Mash, передает Лента.ру.
Детали ситуации в Южном депо
Проблема с обслуживанием нового общественного транспорта в Екатеринбурге вышла в публичную плоскость:
- Суть проблемы: Два современных трамвая «Львята» общей стоимостью ₽250 млн, закупленные администрацией в 2025 году, исчезли с 9-го городского маршрута. Вместо них на линию снова вывели устаревший подвижной состав.
- Причина простоя: По словам водителей, трамваи находятся в Южном депо и нуждаются в обточке колесных пар. Стоимость этой процедуры составляет около ₽1,2 млн, однако у обслуживающего предприятия не оказалось средств для оплаты ремонта.
- Системный кризис: Источники отмечают, что аналогичные проблемы наблюдаются и с новыми троллейбусами: часть машин простаивает в парках из-за отсутствия технического обслуживания и комплектующих.