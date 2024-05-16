Более 40 аэропортов РФ оснащены багажными системами и программным обеспечением из Балашихи

Багажные системы и программное обеспечение, которыми оснащены более 40 российских аэропортов, изготавливают на заводе по производству конвейерного оборудования ООО «Технопул-Р» в Балашихе.

С 2012 года сотрудники предприятия реализовали более 500 различных проектов. Сфера деятельности большая: производство технологического и холодильного оборудования по переработке и шоковой заморозке овощей, ягод и грибов. Заказчиками продукции выступают хлебокомбинаты, производители тестовых слоеных изделий, пельменей, мясных продуктов, полуфабрикатов.

ООО «Технопул-Р» — социально ориентированная компания, которая развивает различные проекты в городском округе Балашиха. Мощности производства позволяют конструировать и возводить передовые ледовые арены.

За годы работы компания создала конструкции для социальных объектов, расположенных в разных городах РФ:

• «Пехорка-Арена»;

• «Орион – Технопул»;

• «Технопул-арена»;

• ледовый дворец в Лужниках;

• ХК «Спартак» в Москве;

• СК «Никольский».

Балашихинская компания также сотрудничает с различными российскими аэропортами на протяжении нескольких лет. За это время клиентами предприятия стали аэропорты Челябинска, Омска, Томска и Грозного. Багажное отделение аэропорта в Симферополе полностью оснастило ООО «Технопул-Р». В 2019 был подписан контракт с аэропортом Внуково. Компания участвует в реализации различных проектов:

• «Конветроник» — было поставлено оборудование в аэропорт Надыма.

• проект с Почтой России (2020 год) — для скоростной сортировки почтовых отправлений разработан и внедрен телескопический конвейер.

• проект для воронежской кондитерской фабрики — сконструирован спиральный конвейер протяженностью 1,2 тысячи метров и высотой 7 метров для охлаждения пряников в сахарной глазури, аналога которому нет, не только в России, но и за границей.

Постоянными клиентами балашихинской компании стали «Мираторг», «Махеев», «Магнит», «Морозко» и другие.