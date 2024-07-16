Более 40 миллионов долларов составил объем поддержанного экспорта в Подмосковье с начала года
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С начала этого года при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области компании-экспортеры МСП подписали экспортные контракты более чем на сорок два миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Отмечается, что экспортеры из сегмента МСП работают на иностранных рынках достаточно активно: по данным Фонда поддержки ВЭД МО, в среднем они, используя экспортную поддержку региона, заключают по три экспортных контракта в год.
За границу при поддержке Подмосковья компании-экспортеры активно поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроительной и химической отраслей и многое другое.
«При содействии Фонда поддержки ВЭД МО подмосковные предприятия экспортируют в 41 страну мира, в том числе по таким направлениям как Уругвай, Ливия, Индонезия, Суринам, Перу и многие другие», — отметила заместитель председатель правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.