Более 40 миллионов долларов составил объем поддержанного экспорта в Подмосковье с начала года

С начала этого года при содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области компании-экспортеры МСП подписали экспортные контракты более чем на сорок два миллиона долларов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что экспортеры из сегмента МСП работают на иностранных рынках достаточно активно: по данным Фонда поддержки ВЭД МО, в среднем они, используя экспортную поддержку региона, заключают по три экспортных контракта в год.

За границу при поддержке Подмосковья компании-экспортеры активно поставляют товары повседневного спроса, продукцию машиностроительной и химической отраслей и многое другое.