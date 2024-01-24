Более 400 зарядных станций для электромобилей установили в Подмосковье

Свыше 400 зарядных станций для электромобилей уже насчитывается в Подмосковье, сообщили в Московской областной Думе. В этом году АО «Мособлэнерго» планирует установить еще 16 таких объектов мощностью 22 кВт.

«Законом, принятым Мособлдумой в прошлом году, владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога до 2027 года», – напомнил председатель профильного комитета регионального парламента Олег Гаджиев.

В этом году владельцы электрокаров смогут бесплатно пользоваться платными федеральными трассами. Чтобы оформить бесплатный проезд, нужно заполнить соответствующее заявление на сайте «Автодор – Платные Дороги» и прикрепить копии СТС и ПТС.

Также нужно будет купить или арендовать транспондер T-pass с положительным балансом лицевого счета. После оформления заявки ему будет присвоен признак «Электромобиль». В акции участвуют трассы М-1, М-3, М-4, М-11, М-12 и А-113.