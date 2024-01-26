Более 50 агротуристических объектов открыто в Подмосковье

Свыше 50 агротуристических объектов насчитывается в Подмосковье. Они расположены в 24 муниципалитетах. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Вопросы развития агротуризма в регионе обсудили в рамках фермерского форума, который проходил в Доме Правительства Подмосковья.

В Подмосковье фермерам оказывают всестороннюю поддержку, в том числе производителям, размещающим на территориях своих хозяйств объекты агротуризма. Благодаря этому в регион удается привлечь больше туристов.

Аграрии области были включены в 90 туристических маршрутов области. На агротуристических объектах можно принять участие в мастер-классах, посетить экскурсии, попробовать блюда из натуральных ингредиентов.

К примеру, в Дмитрове можно посетить Ремесленную слободу Глушенковых. Там представлены столярная мастерская и русская печь. Гости могут сами испечь хлеб и пряники, а также попробовать фермерский мед.