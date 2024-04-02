Более 50 тыс. рублей составила средняя зарплата работника сельского хозяйства в Рязанской области за прошлый год

В минувшем году среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях Рязанской области выросла более чем на 14% по сравнению с годом ранее и превысила 50 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный Минсельхозпрод.

Уточняется, что в области животноводства средние зарплаты в регионе выше более чем на пять тысяч рублей в отличие от растениеводов, что связано с сезонным типом работы у последних.

Отмечается, что лидерами по уровню оплаты труда в сельском хозяйстве в Рязанской области являются 10 организаций, работники которых зарабатывают более 70 тыс. рублей ежемесячно.