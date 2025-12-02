Более 500 гостевых домов Крыма вошли в федеральный реестр

Более пятисот гостевых домов Крыма официально встали на учет и теперь фигурируют в едином федеральном реестре классифицированных средств размещения. Такими данными поделился министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, это результат масштабной работы по легализации сектора, которая продолжается на полуострове. Процесс подразумевает не только добровольное желание предпринимателей работать в правовом поле, но и прохождение обязательной классификации, которая оценивает объект по ряду четких критериев — от безопасности до комфорта. Ранее проведенная оценка и включение в региональный реестр стали важной ступенью для последующего выхода на федеральный уровень.

Ганзий подчеркнул, что цифры говорят сами за себя: из 1971 гостевого дома, зарегистрированного на данный момент по всей России, 523, или четверть от общего числа, представляют именно Крым. Такой высокий показатель демонстрирует активность местного туристического бизнеса и его готовность к систематизации.

По его мнению, туристы получают гарантированный уровень сервиса и безопасности, выбирая объект из официального реестра, а владельцы легализованных гостевых домов обретают правовую определенность и возможность полноценно развивать свой бизнес. А сам крымский туристический рынок становится более прозрачным, цивилизованным и, следовательно, привлекательным для инвестиций и роста.

Ранее сообщалось, что в Коломне с 2026 года введут туристический налог для гостиниц и хостелов.