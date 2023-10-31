Более 55 млрд рублей планируется направить на дорожные проекты в Подмосковье в 2024 году

Фото: [ Администрация г. о. Красногорск ]

Свыше 55 миллиардов рублей планируется направить на реализацию транспортных проектов в Подмосковье в следующем году, сообщили в Минэкономики и финансов региона.

Как отметили в министерстве, половина этих средств — 24,4 миллиарда рублей — поступит из федерального бюджета.

На 2024 год запланирован запуск рабочего движения на дорогах «М-5 «Урал» — п. Володарского — Каширское шоссе», «Афанасовское шоссе — Поведники» и на путепроводе в Одинцово.

Также планируется начать строительство подъезда к индустриальному парку «Новопетровское» в Истре, дорогу «Пятницкое шоссе — Сабурово» в Красногорске.

Кроме того, будет завершена реконструкция участка Мякининского шоссе от трассы М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцово и Путилковского шоссе.

Пятьсот миллионов рублей направят муниципалитетам на капремонт дорог, ведущих к сельским населенным пунктам. В планах — привести в порядок дорожные участки протяженностью одиннадцать километров в четырех городских округах.