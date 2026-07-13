Оскандалившийся Пирцхалава поделился счастливыми кадрами, на которых танцует с бывшей женой

48-летний певец Ираклий Пирцхалава опубликовал в социальных сетях видео, на котором вальсирует со своей бывшей супругой Еленой Гребенщиковой, пишет StarHit.

Ролик появился на фоне скандала, связанного с 22-летней моделью Екатериной Лукьяновой, которая заявила, что ждет ребенка от артиста.

«Иногда любовь проходит самые неожиданные испытания. И, пожалуй, именно об этом наша новая история», — написал Иракли под видео.

Елена, с которой певец развелся в 2014 году, но недавно воссоединился в шоу «Ставка на любовь», подтвердила, что они с экс-супругом вместе. Однако она не стала раскрывать подробности и попросила аудиторию не делать поспешных выводов из-за скандала с Лукьяновой.

Модель, чье имя ранее связывали с рэпером Тимати (Тимуром Юнусовым), оказалась в центре внимания после того, как объявила о беременности от Ираклия. Она разочаровалась поведением певца, упрекнула его в неверности и посетовала на отсутствие поддержки в тяжелый момент. Лукьянова также опубликовала переписку с Пирцхалавой, где он пишет, что его присутствие никак не облегчит ее состояние.

Ранее сам Иракли прокомментировал историю с беременностью Кати Лукьяновой, пообещав рассказать все в песне.