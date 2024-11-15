Более 5,9 тысячи человек из 80 стран мира приняли участие в форуме «Сделано в России»

Более 5,9 тысячи человек из 80 стран мира приняли участие в международном экспортном форуме «Сделано в России» в Москве. Мероприятие было организовано Российским экспортным центром (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

Форум стал ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов внешнеэкономической деятельности и поиска новых решений для поддержки экспортеров в условиях глобальных вызовов.

Основное внимание было сосредоточено на повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также на создании благоприятной среды для развития малых и средних предприятий.

На 20 сессиях, дискуссиях и мастер-классах обсуждались темы господдержки экспорта, продвижения продукции агропромышленного комплекса через павильоны за рубежом, тенденции таможенного регулирования и др.

Для посетителей мероприятия была организована экспозиция, в которой более 50 отечественных производителей из различных регионов России продемонстрировали широкий спектр продукции. В рамках форума также была организована бизнес-миссия, в которой участвовали 65 российских компаний и 73 иностранных. Они провели более 200 деловых встреч.

Участники форума также обсудили развитие сервиса «Профессионалы экспорта» на цифровой платформе «Мой экспорт». Кроме того, на форуме были вручены награды победителям федерального этапа Всероссийской премии «Экспортер года».