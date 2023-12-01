Шестьдесят две тысячи жителей Подмосковья приняли участие в финансовом зачете, сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Отмечается, что задания тестирования успешно выполнили свыше сорока семи тысяч жителей области. Они получили соответствующие сертификаты.

Тестирование на финансовую грамотность можно проходить и семьями. С таким зачетом успешно справились свыше 1,6 тысячи команд из Подмосковья.

Лучше всего взрослые участники разбираются в вопросах кредитования и защиты от мошенников. Сложнее всего даются вопросы, связанные с налогообложением при продаже недвижимости и назначением страховой пенсии по старости.

Среди школьников наиболее изучены темы защиты информации банковских карт, наименее изучены вопросы инвестирования и оформления страхового полиса.