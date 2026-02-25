Более 70% жилья в Приморском крае сдали с задержкой в 2025 году

Наибольшая доля новостроек, введенных в эксплуатацию с нарушением сроков в 2025 году, зафиксирована в Приморский край, Самарская область и Республика Татарстан. Об этом сообщили аналитики Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) в беседе с ТАСС .

Согласно представленным данным, в Приморском крае 70,5% жилья, введенного в 2025 году, было передано дольщикам с просрочкой. В Самарской области этот показатель составил 60,2%. Татарстан занял третье место — там с задержкой сдали 55,9% квадратных метров в новостройках.

В пятерку регионов с высокой долей просрочек также вошли Воронежская область (47,8%) и Свердловская область (39,9%).

Самая низкая доля жилья, введенного с нарушением сроков, отмечена в Санкт-Петербург — 14%. В среднем по стране в 2025 году около 35% квадратных метров на первичном рынке недвижимости были переданы дольщикам позже установленного срока.

