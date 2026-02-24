Эксперт: критическое мышление станет главным капиталом сотрудника в 2026 году

Мир стремительно оцифровывается, и это пугает: кажется, еще немного — и нас заменят бездушные алгоритмы. Но HR-эксперты спешат успокоить: чем больше рутины берут на себя машины, тем ценнее становится сам человек. Точнее, его способность думать, адаптироваться и принимать решения, которые не под силу никакому ИИ. Ирина Пак, HR-директор крупного логистического оператора, уверена: в 2026 году главным капиталом сотрудника станут не просто диплом или разряды, а так называемые гибкие навыки. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, критическое мышление, умение быстро учиться и буквально схватывать новое на лету, открытость к цифровым инструментам — вот что отделит звезд от середнячков. Причем это касается всех: от инженера на заводе до маркетолога в офисе. На производстве и в логистике, например, искусственный интеллект уже вовсю оптимизирует маршруты и прогнозирует остатки на складах. Тот, кто подружится с этими платформами, будет принимать решения молниеносно и без ошибок. В офисах та же история: нейросети берут на себя подготовку отчетов и мониторинг информации, освобождая людям время для настоящей стратегии и творчества.

Но расслабляться рано. Эксперт предупреждает: сами по себе технологии — это просто мощные, но бесполезные игрушки без человеческого опыта. Можно досконально изучить интерфейс самой продвинутой программы, но, если за плечами нет профессионального бэкграунда и умения здраво оценить результат, толку будет ноль. Именно человек с его практической хваткой должен стать тем фильтром, который отделяет зерна от плевел в ворохе цифровых данных.

По ее мнению, автоматизация не отменяет человека, а возвышает его роль. Рынок труда меняется безвозвратно, и теперь ценность специалиста складывается из двух половинок — его живого ума и умения управлять железками. Тот, кто сможет это совместить, обречен на успех. Остальным придется подтягиваться.

