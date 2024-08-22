Более 717 тысяч тонн корма для скота заготовили в Подмосковье

Более 717 тысяч тонн корма для скота уже заготовили в Подмосковье, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В результате на одну голову крупного скота в регионе заготовили 15,9 центнера кормовых единиц. Это на 1,4 центнера больше, чем годом ранее.

Так, в городских округах заготовили 61,5 тысячи тонн сена и почти 651 тысячу тонн сенажа. Из сочных кормов заготовили около 24 тысяч тонн силоса и тысячу тонн корнажа.

Травы для заготовки кормов скосили на 86 тысячах гектаров. Наибольшие площади покоса в этом году — в Волоколамске, Коломне, Серебряных Прудах и Раменском.