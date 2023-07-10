Более 900 тыс. граждан РФ стали банкротами за восемь лет

С даты введения в России механизма судебного банкротства физических лиц в 2015 году признали банкротами свыше 900 тыс. человек. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что за первое полугодие текущего года судом банкротами признаны 163 тыс. жителей РФ, что на треть больше, чем в 2022 году.

Отмечается, что в топ-3 рейтинга по несостоятельности лиц вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.

По мнению аналитиков, рост числа банкротов связано с закредитованностью населения и развитием механизма финансовой несостоятельности. Так, на сегодняшний день сложности в выплате кредитов ощущают почти девять миллионов человек, что равно показателям прошлого и позапрошлого годов.