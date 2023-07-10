Более 900 тыс. граждан РФ стали банкротами за восемь лет
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С даты введения в России механизма судебного банкротства физических лиц в 2015 году признали банкротами свыше 900 тыс. человек. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Уточняется, что за первое полугодие текущего года судом банкротами признаны 163 тыс. жителей РФ, что на треть больше, чем в 2022 году.
Отмечается, что в топ-3 рейтинга по несостоятельности лиц вошли Москва, Московская область и Краснодарский край.
По мнению аналитиков, рост числа банкротов связано с закредитованностью населения и развитием механизма финансовой несостоятельности. Так, на сегодняшний день сложности в выплате кредитов ощущают почти девять миллионов человек, что равно показателям прошлого и позапрошлого годов.