Более чем на 10% увеличилась погрузка лома черных металлов на железной дороге в Рязанской области с начала года

Экономика

Фото: [©Евгений Епачинцев/РИА Новости]

С января по сентябрь текущего года погрузка лома черных металлов на станциях АО «РЖД» в Рязанской области увеличилась свыше чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что она составила почти 150 тыс. тонн.  

Добавляется, что самые большие объемы были отправлены со станций «Рязань-2», «Лесок» и «Дягилево».

Отмечается, что также за этот период зафиксирован рост в два раза и более погрузки зерна, черных металлов и метизов.

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