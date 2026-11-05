«Несколько безумная история». В Германии дети подкладывали в хеллоуинские сладости гвозди

В Германии дети могли самостоятельно помещать гвозди, ногти и магниты в хэллоуинские сладости ради розыгрыша. Об этом информирует агентство DPA .

Кристиан Пфайффер, ранее возглавлявший Институт криминологических исследований Нижней Саксонии (KFN), выдвинул версию, что отправной точкой мог стать человек, поведавший знакомым в социальных сетях о фальшивых конфетах.

«И в течение следующего часа эта несколько безумная история быстро распространяется среди все большего числа людей, и в тот же день появляются и те, кто пытается ее повторить», — сказал он.

Тем не менее журналисты установили: имели место случаи, когда несовершеннолетние сами сознавались в порче сладостей. В частности, в Тюрингии девятилетняя девочка собственноручно воткнула деревянную шпажку в шоколадный батончик. В Баварии зафиксированы два эпизода, когда дети признались в аналогичных действиях.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют указанные версии.

Часть следователей придерживается мнения, что злоумышленники не передавали сладости детям лично. Предполагается, что они оставляли муляжи конфет с опасными предметами внутри в корзинах у дверей.

О происшествиях сообщал портал NTV 1 ноября. Уточнялось, что в землях Тюрингия и Рейнланд-Пфальц в собранных детьми сладостях и на их упаковках были обнаружены опасные посторонние предметы.

Ранее сообщалось о том, что в Балашихе устроили хэллоуинскую «свадьбу».