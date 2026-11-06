«До 50 дельфинов выбросилось на берег за ночь». На побережье Новой Зеландии спасают гринд

На южном побережье Северного острова Новой Зеландии произошел массовый выброс китов-пилотов, которых также называют черными дельфинами. Как сообщило 5 ноября издание Japan Today со ссылкой на местный департамент охраны природы, туши не менее 20 животных были обнаружены на берегу возле мыса Паллизер.

«По крайней мере 20 китов-пилотов застряли вдоль побережья Нгави возле мыса Паллизер, самой южной точки Северного острова, сообщили в Департаменте охраны природы», — приводит издание фрагмент сообщения ведомства.

По информации «Радио Новая Зеландия», ссылающегося на местных жителей, за ночь на берег могло выброситься до 50 дельфинов. Спасатели и волонтеры пытаются помочь оставшимся в живых особям: животных поливают водой из ведер и накрывают влажными полотенцами, чтобы поддержать их состояние.

Отмечается, что подобные инциденты в Новой Зеландии и соседней Австралии происходят достаточно часто из-за многочисленной популяции гринд, обитающих в глубоких водах океана вокруг островных государств. Точные причины, по которым киты выбрасываются на берег, до сих пор остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье стая дельфинов сопроводила катер в бухте Шепалова и прыгала.