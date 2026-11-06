«Живой имплантат вместо донора». В России создали препарат для лечения тяжелых повреждений суставов
Голикова: препарат «Хондросфера» для суставов начнут применять с 2028 года
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
В России разработан аутологичный лекарственный препарат «Хондросфера», предназначенный для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов. Ожидается, что его применение начнется с 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Отмечается, что Татьяна Голикова провела заседание проектного комитета по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья».
«Разработан аутологичный лекарственный препарат для пациентов с тяжелыми повреждениями суставов “Хондросфера” (ФГБУ ФНКЦ ФХМ им. Ю.М. Лопухина ФМБА России). Для его создания используются собственные клетки (хондроциты) и сыворотка крови пациента без привлечения донорских материалов или компонентов животного происхождении. Применение ожидается с 2028 года», — говорится в сообщении.
Уточняется, что данный метод позволяет вырастить «живой имплантат», который по своим анатомическим и физическим свойствам идентичен здоровому человеческому хрящу.
Ранее сообщалось о том, что в лекарственном растении нашли вещество от артрита.