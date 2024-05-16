Более чем на 10% увеличился объем бытовых услуг в Рязанской области за первый квартал

С января по март этого года населению Рязанской области было оказано платных услуг на сумму более 21 млрд рублей. Об этом сообщает 7info со ссылкой на региональный орган статистики.

Уточняется, что почти на 30% увеличились объемы услуг почтовой связи и курьерской доставки, специализированных коллективных средств размещения, на более чем на 20% — услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий, почти на 20% — медицинские, на 17% — транспортные, более чем на 10% — учреждений культуры. Также объемы ветеринарных услуг, как и физической культуры и спорта, сократились на 7%, телекоммуникационных услуг — на 2%.

Отмечается, что в общем объеме платных услуг ЖКУ составляют около половины, телекоммуникационные — 14%, медицинские — 10%, бытовые — 8%, транспортные — 6%, услуги системы образования — 5%.

Добавляется, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем бытовых услуг вырос на 14%, до 1,7 млрд рублей, где свыше 40% приходилось на услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 20% — на парикмахерские и косметические услуги, 10% — на ремонт и строительство жилья и прочих построек.