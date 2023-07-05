Более чем на 8% увеличился объем промпроизводства в Рязанской области с начала года

За первые пять месяцев текущего года физический объем промпроизводства в Рязанской области увеличился свыше чем на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Отмечается, что в регионе за данный период производство лекарственных препаратов и медицинских материалов выросло почти на 30%, объем металлургической продукции увеличился примерно на 22%. Производство компьютеров и электронных изделий стало больше более чем на 21%, также зафиксирован рост производства резиновых и пластмассовых изделий на 13%.

Уточняется, что также за указанный период в Рязанской области почти на треть сократилось производство бумаги и бумажных изделий, около 17% составляет спад производства мебели.