Более чем на семьдесят процентов выросло производство обуви в Подмосковье по сравнению с прошлым годом

В Подмосковье стали выпускать больше обуви. Так, по итогам первого полугодия этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 74% выросло производство обуви. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что в целом производство кожи и изделий из кожи увеличилось более чем в 1,5 раза — на 53,5%

Стоит отметить, что и другие предприятия легкой промышленности также демонстрируют рост производственных показателей. Так, в первом полугодии 2024 года выпуск одежды увеличился на 16,3%, на 49,8% нарастили объемы производства предприятия, специализирующиеся на отделке тканей и текстильных изделий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с 1 августа в Подмосковье запускается две программы поддержки для регионального бизнеса.